На новогодние праздники в Украине температура воздуха в отдельные дни может опуститься до -15 градусов, но снега не ожидается. Об этом рассказала заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова на пресс-конференции.

По ее словам, все осадки будут в виде дождя и мокрого снега. Поэтому снежный покров не успеет лечь. В первые дни января ожидается большое похолодание.

В конце ноября и начале декабря среднесуточная и дневная температура ожидается на уровне 5°С. Затем будут холодные дни в новогодний период – до -10-15°С, далее температура немного поднимется.

Следующее значительное похолодание ожидается в феврале, однако он будет теплее, чем февраль прошлого года.

В целом, зима в Украине будет протяжная, с неустойчивым температурным режимом.

Как ранее сообщали, согласно прогнозу известного народного синоптика Леонида Горбаня, украинцев ждет снежная и холодная зима.

По его словам, первый месяц будет морозным – ледяные дожди пройдут в первой декаде декабря. Уже в начале января ожидается потепление, на старый Новый год выпадет снег. В феврале возможны сильные морозы, но во второй половине месяца.

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