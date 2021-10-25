Карантин в Украине: какие документы будут проверять [ Редактировать ]
Источник: РИА Новости
В Украине, с целью контроля соблюдения карантинных ограничений, будут проверять документы. Об этом свидетельствует постановление Кабмина.
Предъявить документы граждан могут попросить на улицах, в парках и других общественных местах.
Какие документы будут проверять
Будут проводить выборочную проверку:
- документов, удостоверяющих личность, подтверждающих гражданство или специальный статус;
- справки о статусе беженца;
- документов, подтверждающих вакцинацию от COVID-19;
- справку об отрицательном результате тестирования на COVID-19 или переносе болезни.
Где будут проверки:
- на улицах;
- в парках;
- общественных местах (общественных домах и сооружениях, заведениях общественного питания);
- развлекательных заведениях (ночных клубах);
- общественном транспорте.
Кто будет проверять:
- сотрудники Нацполиции;
- сотрудники Нацвардии;
- должностные лица, уполномоченные органами местного самоуправления.
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Кроме того, в Ривненской области готовятся перейти в "красную" зону адаптивного карантина в ночь на 26 октября 2021 года, в связи с этим в городе могут ввести ограничения на транспорт. Такие же ограничения могут наложить и на внутриобластные автобусные маршруты.
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