В Украине, с целью контроля соблюдения карантинных ограничений, будут проверять документы. Об этом свидетельствует постановление Кабмина.

Предъявить документы граждан могут попросить на улицах, в парках и других общественных местах.

Какие документы будут проверять

Будут проводить выборочную проверку:

документов, удостоверяющих личность, подтверждающих гражданство или специальный статус;

справки о статусе беженца;

документов, подтверждающих вакцинацию от COVID-19;

справку об отрицательном результате тестирования на COVID-19 или переносе болезни.

Где будут проверки:

на улицах;

в парках;

общественных местах (общественных домах и сооружениях, заведениях общественного питания);

развлекательных заведениях (ночных клубах);

общественном транспорте.

Кто будет проверять:

сотрудники Нацполиции;

сотрудники Нацвардии;

должностные лица, уполномоченные органами местного самоуправления.

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Кроме того, в Ривненской области готовятся перейти в "красную" зону адаптивного карантина в ночь на 26 октября 2021 года, в связи с этим в городе могут ввести ограничения на транспорт. Такие же ограничения могут наложить и на внутриобластные автобусные маршруты.

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