В регионах, которые входят в "красную" зону адаптивного карантина, будет осуществляться увеличенное начисление субсидий по социальным нормам на 50%. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

Таким образом, расчет жилищных субсидий на период карантина для "красной" зоны проводится с учетом увеличенных на 50% социальных нормативов. Именно согласно им и начисляются субсидии на горячую и холодную воду, водоотведение, газ и электроэнергию.

Отмечается, что принятые социальные нормативы выглядят так:

Холодная вода - 2 кубометра на человека (при наличии горячей воды) и 3,6 кубометра (при отсутствии горячей воды);

Горячая вода - 1,6 кубометра на одного человека в месяц водоотведение - 3,6 кубометра на одного человека в месяц;

Газ - при наличии плиты и горячей воды 3,3 кубометра на одного человека в месяц; при наличии плиты и без горячей воды 5,4 кубометра; при наличии газовой плиты и газовой колонки 10,5 кубометров;

Электроэнергия - 70 кВт*ч в месяц на семью из одного человека и дополнительно 30 кВт*ч в месяц на каждого другого члена семьи, но не более 190 кВт*ч в месяц и так далее.

Читайте также, по состоянию на 1 октября 2021 года более 2,5 млн украинцев оформили субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг. В этом отопительном сезоне средний размер субсидии составит около 1 900-2 000 грн на домохозяйство.

Кроме того, 2,5 млн домохозяйств оформили субсидии на жилье. Люди больше будут обращаться за назначением субсидий после начала отопительного сезона, о чем свидетельствует практика прошлых лет, говорят в министерстве, всего в Минсоцополитики ждут 3 млн получателей.

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