Невакциновані спортсмени, які братимуть участь в Олімпійських іграх 2022 року в Пекіні, відбуватимуть обов'язковий тритижневий карантин після прибуття до столиці Китаю. Про це заявили в оргкомітеті.

Щоб уникнути ізоляції, учасник має бути повністю щеплений не менш ніж за два тижні до приїзду. Також в оргкомітеті наголосили - під час Олімпіади в Пекіні діятимуть суворі антиковідні протоколи. Зокрема, працюватиме так звана "замкнута система регулювання" - учасники пересуватимуться лише визначеними маршрутами.