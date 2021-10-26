Під час олімпіади в Пекіні працюватиме "замкнута система регулювання" [ Редактировать ]
Невакциновані спортсмени, які братимуть участь в Олімпійських іграх 2022 року в Пекіні, відбуватимуть обов'язковий тритижневий карантин після прибуття до столиці Китаю. Про це заявили в оргкомітеті.
Щоб уникнути ізоляції, учасник має бути повністю щеплений не менш ніж за два тижні до приїзду. Також в оргкомітеті наголосили - під час Олімпіади в Пекіні діятимуть суворі антиковідні протоколи. Зокрема, працюватиме так звана "замкнута система регулювання" - учасники пересуватимуться лише визначеними маршрутами.
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