Концентрація парникових газів в атмосфері досягла рекордного рівня [ Редактировать ]
Концентрація парникових газів в атмосфері досягла рекордного рівня. Про таке йдеться у звіті Всесвітньої метеорологічної організації ООН за минулий рік. Концентрація вуглекислого газу становить 149 відсотків доіндустріального рівня, а метану - 262 відсотки.
Це все від рівнів 1750 року, коли "діяльність людини почала порушувати природну рівновагу Землі". Фахівці кажуть, судячи з цих показників, температура на землі підвищиться суттєво більше, аніж прогнозували досі.
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