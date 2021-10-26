Концентрація парникових газів в атмосфері досягла рекордного рівня. Про таке йдеться у звіті Всесвітньої метеорологічної організації ООН за минулий рік. Концентрація вуглекислого газу становить 149 відсотків доіндустріального рівня, а метану - 262 відсотки.

Це все від рівнів 1750 року, коли "діяльність людини почала порушувати природну рівновагу Землі". Фахівці кажуть, судячи з цих показників, температура на землі підвищиться суттєво більше, аніж прогнозували досі.