На Ривненской АЭС произошла авария [ Редактировать ]
Во вторник, 26 октября, в городе Вараш, на открытой территории Ривненской АЭС произошла разгерметизация водородного трубопровода. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.
После разгерметизации трубопровода диаметром в 50 мм произошла вспышка водорода без дальнейшего горения.
Трубопровод персоналом станции перекрыт. Жертв и пострадавших нет. Радиационное и противопожарное состояние внутри в пределах нормы. Станция работает в штатном режиме.
От ГСЧС привлечены 19 человек и семь единиц техники.
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