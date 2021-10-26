Во вторник, 26 октября, в городе Вараш, на открытой территории Ривненской АЭС произошла разгерметизация водородного трубопровода. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

После разгерметизации трубопровода диаметром в 50 мм произошла вспышка водорода без дальнейшего горения.

Трубопровод персоналом станции перекрыт. Жертв и пострадавших нет. Радиационное и противопожарное состояние внутри в пределах нормы. Станция работает в штатном режиме.

От ГСЧС привлечены 19 человек и семь единиц техники.

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