Украина закупит партию турецких ударных беспилотников [ Редактировать ]
В 2021 году Украина закупит пять беспилотников Bayraktar. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак/
Новые беспилотники будут обладать лучшими техническими характеристиками и точностью.
Уже принято решение и спланировано, что в следующем году для нужд ВСУ мы закупим пять новых Bayraktar. У них несколько другие тактико-технические характеристики, в частности высота и дальность применения.
Известно, что ударные беспилотники Bayraktar стоят на вооружении вооруженных сил Турции с 2009 года, также страна занимается экспортом техники другим государствам.
Ранее мы писали, что Турция начнет производство беспилотников в Украине. В стране занимаются поиском площадки для размещения предприятия
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Об этом говорится в письме Министерства образования и науки
Ожидается, что такое решение будет приниматься уже в декабре