В 2021 году Украина закупит пять беспилотников Bayraktar. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак/

Новые беспилотники будут обладать лучшими техническими характеристиками и точностью.

Уже принято решение и спланировано, что в следующем году для нужд ВСУ мы закупим пять новых Bayraktar. У них несколько другие тактико-технические характеристики, в частности высота и дальность применения.

Известно, что ударные беспилотники Bayraktar стоят на вооружении вооруженных сил Турции с 2009 года, также страна занимается экспортом техники другим государствам.

Ранее мы писали, что Турция начнет производство беспилотников в Украине. В стране занимаются поиском площадки для размещения предприятия