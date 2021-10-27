Иммунолог Борис Донской рассказал о том, через шесть месяцев иммунитет ослабевает, но не катастрофически и если через полгода после курса вакцинации не получить бустера эффект от вакцины все равно останется.

Также он отметил, что первые три месяца курс прививок защищает иммунитет условно говоря, на 92%, то через полгода гарантия будет 81%.

Да, он (эффект от вакцины - ред.) падает, но даже через полгода остается достаточно эффективным, он не исчезает. Он будет в принципе работать еще много-много лет, просто уровень его эффективности будет несколько ниже.

Директор Института биохимии НАН Украины Сергей Комисаренко, рассказал, что через некоторое время после вакцинации, прежде всего, ослабевает античный иммунитет. При этом действие Т-лимфоцитов или лимфоцитов памяти, которые играют центральную роль в инактивации вируса сохраняется годами.

Срок защиты вакцин может отличаться и в зависимости от используемого препарата. Например, от Moderna иммунитет длится дольше, чем от вакцины Pfizer.

Почему это происходит, ученым неизвестно. Одна из причин может заключаться в том, что когда колют Moderna - вводят 100 микрограммов мРНК, а когда Pfizer - 30 микрограммов. Поэтому, возможно, иммунная память в первом случае длиннее.

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