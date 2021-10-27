Минздрав разрешил вакцинировать детей старше 12 лет: названо условие [ Редактировать ]
Министерство здравоохранение Украины разрешило вакцинацию от COVID для детей старше 12 лет. Речь идет о вакцинации тех, кто не относится к группам риска.
Об этом свидетельствует приказ Министерства здравоохранения от 13 октября.
- Вакцинация детей не из групп риска и приоритетной вакцинации может быть проведена при наличии прививок, которые соответствуют возрасту с учетом утвержденных противопоказаний к вакцинации.
- В случае дефицита вакцин нужно приоритетно обеспечить вакцинами против COVID-19 детей от 12 лет и взрослых, которые отнесены к приоритетным группам вакцинации, имеют высокие риски тяжелого течения COVID-19 и серьезных осложнений от него.
- Учитывая данные по безопасности и эффективности вакцины Pfizer для детей в возрасте от 12 лет, а также рост заболеваемости среди детей, рекомендуется проводить вакцинацию лиц в возрасте от 12 до 17 лет.
- Использование Pfizer противопоказано при наличии в анамнезе серьезной аллергической реакции на один из компонентов вакцины. Детям, перенесшим миокардит или перикардит после первой дозы вакцины Pfizer/BioNTech, необходимо отложить введение второй дозы до получения научных данных.
- Лица, у которых в анамнезе был миокардит, не связанный с вакцинацией против COVID-19, и они больше не находящиеся под наблюдением кардиолога, должны быть вакцинированы против COVID-19.
- Также рекомендуется отсрочить вакцинацию против COVID-19 детей, которые перенесли детский мультисистемный воспалительный синдром до получения дополнительных научных данных.
Вакцина Pfizer для детей от 12 лет используется по схеме введения 2 доз (0,3 мл) с интервалом между первой и второй дозой 21-28 суток.
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