Вакцину розподілять між усіма членами об'єднання, де вакциновано менш як один відсоток населення

США допоможуть придбати вакцину для Африканського союзу. 33 мільйони доз від компанії "Модерна" Штати мали отримати з грудня по лютий. Натомість Білий дім відтермінує доставку свого препарату - і дасть можливість країнам Африканського союзу отримати ці дози.

Вакцину розподілять між усіма членами об'єднання, а це 55 країн. У деяких, таких як Бурунді, Чад, Мадагаскар та Ефіопія, натепер вакциновано менш як один відсоток населення.