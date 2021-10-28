США допоможуть придбати вакцину для Африканського союзу [ Редактировать ]
США допоможуть придбати вакцину для Африканського союзу. 33 мільйони доз від компанії "Модерна" Штати мали отримати з грудня по лютий. Натомість Білий дім відтермінує доставку свого препарату - і дасть можливість країнам Африканського союзу отримати ці дози.
Вакцину розподілять між усіма членами об'єднання, а це 55 країн. У деяких, таких як Бурунді, Чад, Мадагаскар та Ефіопія, натепер вакциновано менш як один відсоток населення.
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