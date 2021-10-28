Американський регулятор офіційно дав дозвіл на щеплення проти коронавірусу дітей віком від п’яти років.

Американський регулятор офіційно дав дозвіл на щеплення проти коронавірусу дітей віком від п’яти років. Школи в деяких Штатах уже оголосили умову - не імунізованих учнів примусово переведуть на онлайн-навчання.

Тож як відбуватиметься "дитяча вакцинація" і чому багато батьків категорично проти - навіть готові протестувати, розкаже Дмитро Анопченко.

Ця демонстрація в Нью-Йорку нещодавно показала країні, що далеко не всі тут, в Америці, схвалюють політику щодо вакцин. І серед тих 33 відсотків населення країни, які й досі не зробили жодного щеплення (а це дуже багато) є, звісно ж, і ті, хто ухиляється мовчки, але є і активісти, готові виходити на вулиці.

Приводом для Нью-Йоркських протестів стало рішення мера про те, що всі муніципальні працівники на 100% мають бути вакциновані - або звільнені.

Це не Біблія, це просто наука! А нам не дають права обирати - що добре для нас, а що - ні.

А ще більшим подразником тепер стало рішення імунізувати і дітей - від п’яти до одинадцяти років. За це майже одностайно проголосували провідні експерти медичного відомства країни.

Засідання відбувалося онлайн і за ним слідкували як за реаліті-шоу, але дива не сталося.

Із 18 людей - 17 проголосували "за" і лише один утримався.

Здавалося б, це рішення має розв'язати батькам руки. Хвилюєшся за здоров'я дитини, знаєш, що в неї немає протипоказань до вакцинації - відводиш її до лікаря…

З іншого боку - було б логічно дати вибір. Знаєш, що твій малюк - алергік або має слабке здоров'я - від імунізації поки що утримуєшся. Але в кількох штатах дозвіл на щеплення дітей вже сприйняли як обов'язкову вимогу.

У Каліфорнії, наприклад, оголосили: встановлюють дедлайн, і тих, хто не матиме довідки про щеплення, на уроки більше не пускатимуть, змусять навчатися онлайн.

І це не лише батьків, а навіть учителів серйозно обурило.

Діана Монтейн, вчителька молодших класів:

Я пів життя працюю в школі, віддаю дітям усю себе. А тепер приходиш у клас, бачиш невакцинованих дітей - і як їх змушувати виконувати цей наказ?

І коли справа стосувалася дорослих, люди ще мовчали, а ось необхідність дитячої вакцинації розділила Америку. Свіже опитування агентства Геллапа показало: лише 55% батьків у США згодні - і відповідно планують - робити щеплення своїм дітям. 45 % - категорично проти.

Держава - очевидно - примушуватиме, а це ще більше загострить і суперечки в школах та вдома, і протестні настрої.