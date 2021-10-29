Зоопарк німецького Кельна представив новонародженого пуду [ Редактировать ]
У зоопарку німецького Кельна представили новонародженого пуду! Тваринка, яка, попри свої невеличкі розміри, походить із роду оленевих, народилася півтора місяця тому. Весь цей час вона перебувала під доглядом ветеринарів. Ті водночас зазначили - зі здоров'ям у неї все гаразд. Нині ж дитинча повернули до інших пуду, які живуть у звіринці. Тепер тваринка адаптується до свого вольєра та поки що не відходить від своїх "родичів".
Крістоф Шутт, представник зоопарку:
Пуду - фактично найменший у світі вид оленів. Бо виростають вони трохи більшими за кролика. Хоча за будовою тіла, поведінкою - це ті самі олені. А взагалі, вони просто досить незвичні для нас і гарні.
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