Прорыв теплотрассы в Киеве: дома остались без отопления [ Редактировать ]
В пятницу, 29 октября, в Киеве, на улице Скляренко, произошел масштабный прорыв теплотрассы. Об этом сообщает, ссылаясь на пресс-центр коммунальной службы.
Аварийная бригада "Киевтеплоэнерго" локализовала повреждения и начала ремонтные работы.
Поврежденный трубопровод диаметром 500 мм был введен в эксплуатацию в 1974 году.
На время проведения работ теплоснабжение приостановлено до 2 жилых домов. Работы планируют завершить до конца дня.
На кадрах записи видно, как огромный фонтан и клубы пара поднимаются высоко в небо возле проезжающих по дороге автомобилей.
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