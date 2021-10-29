В пятницу, 29 октября, в Киеве, на улице Скляренко, произошел масштабный прорыв теплотрассы. Об этом сообщает Телеграм-канал "Киев Оперативный".

На Скляренко, где недавно обновили дорожное покрытие, произошел огромный прорыв теплотрассы.

На момент сьемки аварийных служб на месте прорыва не было.

На кадрах записи видно, как огромный фонтан и клубы пара поднимаются высоко в небо возле проезжающих по дороге автомобилей.

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