Во Всемирной организации здравоохранения призывают мир готовится к новой пандемии. Об этом заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

По его словам, появление на Земле еще одного вируса, распространение которого будет невозможно сдержать, является несомненным с точки зрения биологии.

Даже если мы положим конец этой пандемии, мы должны извлечь уроки, которые она нам преподает, и подготовиться к следующей. Несомненным с точки зрения биологии является то, что в какой-то момент появится еще один вирус, который мы просто не сможем сдержать.

Отмечается, что столь серьезные угрозы требуют высокого уровня политического вмешательства для эффективной борьбы с ними. Известно, что в настоящее время от коронавирусной инфекции полностью иммунизированы 36% жителей планеты.

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Кроме того, глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус рассказал, когда человечество сможет преодолеть пандемию коронавируса. Во время выступления на открытии Всемирной конференции здравоохранения в Берлине он назвал три главных условия.

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