В ВОЗ заявили, как привить 40% украинцев [ Редактировать ]
Источник: Reuters
Технический эксперт Бюро ВОЗ в Украине Вусала Аллахвердиева дала совет, как до конца 2021 года выполнить поставленную цель в 40% вакцинированного от коронавируса населения.
Так, для этого нужно нарастить темпы вакцинации, но не забывать о приоритетной группе людей.
Темпы вакцинации должны быть выше тех, что были продемонстрированы в августе этого года. Однако важно, чтобы прививку от коронавируса к концу года получило, в первую очередь, население пожилого возраста.
Сейчас пожилые люди, к сожалению, не имеют приоритета.
В то же время аналитик информационно-статистической отчетности о ходе вакцинальной кампании против COVID-19 при Минздраве Александра Каркищенко отметила, что сейчас министерство имеет четкую цель - провести 48 млн прививок до конца 2021 года.
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Кроме того, в Ривненской области готовятся перейти в "красную" зону адаптивного карантина в ночь на 26 октября 2021 года, в связи с этим в городе могут ввести ограничения на транспорт. Такие же ограничения могут наложить и на внутриобластные автобусные маршруты.
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