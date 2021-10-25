Технический эксперт Бюро ВОЗ в Украине Вусала Аллахвердиева дала совет, как до конца 2021 года выполнить поставленную цель в 40% вакцинированного от коронавируса населения.

Так, для этого нужно нарастить темпы вакцинации, но не забывать о приоритетной группе людей.

Темпы вакцинации должны быть выше тех, что были продемонстрированы в августе этого года. Однако важно, чтобы прививку от коронавируса к концу года получило, в первую очередь, население пожилого возраста.

Сейчас пожилые люди, к сожалению, не имеют приоритета.

В то же время аналитик информационно-статистической отчетности о ходе вакцинальной кампании против COVID-19 при Минздраве Александра Каркищенко отметила, что сейчас министерство имеет четкую цель - провести 48 млн прививок до конца 2021 года.

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Кроме того, в Ривненской области готовятся перейти в "красную" зону адаптивного карантина в ночь на 26 октября 2021 года, в связи с этим в городе могут ввести ограничения на транспорт. Такие же ограничения могут наложить и на внутриобластные автобусные маршруты.

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