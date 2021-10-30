Прибрати сміття на екопікнік на Хустщину приїхали небайдужі з усієї України.

Велике прибирання в Карпатах. Сотні людей озброїлися мішками та рукавицями і пішли в гори. Результат - зібрали тонни непотребу. І це вже десятий такий екопікнік за рік. Чи є динаміка?-бачили мої колеги.

Сила-силенна транспорту: легковики, мікро- й великі автобуси, припарковані на узбіччі в селі Мерешор. З багажників люди виймають наплічники. Переходять річку. І рушають сюди - у Карпати.

-Дівчата, куди йдете? На велике прибирання.

Хтось йде пішки, когось везуть вантажівки.

-Приберіть Карпати, як у себе біля хати.

Кінцева зупинка - берег Вільшанського Водосховища. Тут неймовірні краєвиди, а ще …

-пляшки, всьо є, є топанки, є "хенесі" …

Прибрати сміття на екопікнік на Хустщину приїхали небайдужі з усієї України. Рукавиці, мішки, на ногах - гумові чоботи. Непотріб одразу сортують.

П. Валерія, Жителька м. Мукачево:

Ми сортуєм одразу, щоб просто все це сміття їде в Мукачево на переробку. Тобто пластик, скло і інше.

Прибирають сім'ями.

Федір, Тетяна та Аліна, жителі Тячівщини:

Дочка відносить, забирає мусор, я тримаю, а син складає.

Віктор із собою з Тячівщини привіз гумові човни. Дістає весла …

Віктор, житель Тячівщини:

Буду намагатися затягати сміття ближче до берега, щоб люди могли збирати.

А непотребу тут вистачає. У воді - цілі острови з пластикових і скляних пляшок. І не тільки.

Ольга, жителька зі Львова:

Пінопласт, і всякі там баночки з-під фарби, і вакцину знайшли від ковіда.

Неймовірний просто, вражає красою і при йому настільки дивитися на ту кривду…

Найоригінальніша знахідка за сьогодні:

Олексій, житель м. Ужгорода:

Це дверка холодильника.

Ось цей лантух з мотлохом Олексій назбирав за лічені хвилини. Чоловік каже: роботи тут - непочатий край.

Пів камаза за 15 хв загрузили.

Групи волонтерів розійшлися на кілометри. Хтось - на березі річки, хтось - в лісі. Сміття є всюди. Жителі тутешніх сіл просто скидають його у річку. Олена, організаторка еко-пікніка, розповідає: сьогодні це вже ювілейний - десятий чисто-захід. І наймасовіший.

Олена Жук, організаторка Еко-пікніка:

Ідея виникла випадково, ми просто мандрували з чоловіком у цих краях і приїхали на Вільшанське водосховище, побачили, яке воно гарне, але й побачили скільки багато тут сміття і буквально через 3 тижні в мене мав бути День народження і ми вирішили його відсвяткувати у форматі еко-пікніка.

Ідея організаторів - повністю очистити береги водосховища від непотребу. Зазвичай, збирають по кілька тон мотлоху. Його пресують і везуть на сміттєпереробні станції. А після важкої праці обов'язково:

Юрій, шеф-кухар:

…ситний обід. А в меню у нас сьогодні грибна юшка і каша гречнева.

Ну, і який пікнік без пісні.

Ситуація із засміченням Карпат та берегів річок - актуально не тільки для Хустщині. Така ситуація по всій Україні.

Юрій Бабічин, начальник відділу еколого-освітньої роботи Національного парку Синевір:

Вкрай необхідне вирішення цієї проблеми шляхом налагодження комплексного комунального обслуговування. Постає питання не лише того, щоб сміття не викидати будь-де, а того, щоб сортувати сміття. Це важливо, тому що сміття - це ще й ресурс.

Волонтери сподіваються, що такими толоками не тільки зроблять Закарпаття чистішим, а й бодай трохи вплинуть на свідомість жителів краю.