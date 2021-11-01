День всеобщего поминания умерших - Дмитриевская родительская суббота - проводится в канун дня Дмитрия Солунского, который приходится на 8 ноября. В 2021 году эта родительская поминальная суббота выпадает на 6 ноября. "Подробности" расскажут, когда и как правильно поминать усопших.

Кого поминают в Дмитриевскую родительскую субботу

Не имеет значения, кого вы помянете или кого напишите в поминальной записке в Дмитриевскую родительскую субботу - покойного папу, маму, сестру, брата, другого умершего. Никого не запрещается вписывать в записки в такие специальные поминальные дни.

"Но да, такие родительские субботы - это и специальные дни памяти тех, кто пострадал в дни лихолетья. Мы, например, молимся о тех, кто погиб в Чернобыле, сугубо о тех, кто отдал жизнь за меня, за вас, за каждого человека в отдельности. Они действительно совершили великий подвиг, отдав свою жизнь за других людей. А Христос говорит: "Нет большей любви, чем отдать свою жизнь за близких своих", – рассказал настоятель Киево-Печерской лавры.

Часто люди думают, что эти в поминальные дни можно поминать тех, кто закончил жизнь самоубийством. Этого не стоит делать, потому что человек, который бросил вызов Спасителю Мира, решив, что он не хочет жить - совершил страшный грех.

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