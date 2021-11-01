В Індонезії ажіотаж на погодних шаманів [ Редактировать ]
Ажіотаж на шаманів, які розганяють дощові хмари. Люди цієї професії знову популярні в Індонезії. Там послабили ковідні обмеження, а отже дозволили проводити масові заходи. Зокрема весілля. Щоб особливий день не зіпсувала погода - запрошують заклинателів. За допомогою спеціальних ритуалів вони розганяють грозові хмари. Це особливо актуально зараз - коли Азія потерпає від мусонів.
Кі Джоко Сапу-Ягат, погодний шаман:
До пандемії ми отримували 6-7 замовлень у місяць, інколи мали по два заходи в день. Ми не впливаємо на природу, а просто захищаємо конкретне місце від негоди. За межами нашої невидимої фортеці ще може дощити, та в захищену зону не потрапить і краплі.
Ята, менеджер заміського комплексу:
Їхня робота ефективна відсотків на сімдесят. Якщо вирує ураган чи погодні умови екстремальні, шамани не можуть впоратися зі стихією. Та їх однаково - запрошують на свята, які планують провести на свіжому повітрі.
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