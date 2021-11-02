По результатам изучения образцов грунта из так называемых дюн Багнольда, которое провел марсоход Curiosity, ученые сделали вывод о существовании на Марсе крупных запасов органики. Описание исследования опубликовал научный журнал Nature Astronomy.

Аминокислот в этих образцах грунта мы не обнаружили, однако там есть производные бензола и аммиака, фенолы, фосфорная кислота и высокомолекулярные соединения. Происхождение этих веществ мы пока не установили.

Это уже второе предполагаемое "месторождение" органики на Красной планете. Первую органику на Марсе Curiosity нашел примерно три года назад в центральной части кратера Гейл. Химическая лаборатория ровера обнаружила в образцах местных пород следы производных бензола, а также соединения серы и множество простых и ароматических углеводородов.

Для обнаружения в образцах почвы сложных органических соединений на марсоходе установили приборы для проведения опытов по так называемой "мокрой химии". Размельченные образцы пород промывают специальным веществом, которое растворяет сложную органику и позволяет определить ее существование при помощи хроматографа.

На Curiosity установлено ограниченное число емкостей с этим веществом, поэтому для опытов по "мокрой химии" образцы выбирают очень тщательно.

Обнаружение сложной органики сразу в двух разных участках кратера Гейл является свидетельством того, что предыдущая находка Curiosity не была случайностью. Ученые надеются, что благодаря дальнейшим опытам планетологи смогут найти следы аминокислот и других веществ, из которых могла возникнуть марсианская жизнь.

Напомним, что марсоход Perseverance добыл кислород из атмосферы Марса.