Curiosity опять нашел органику на Марсе [ Редактировать ]
Источник: NASA
По результатам изучения образцов грунта из так называемых дюн Багнольда, которое провел марсоход Curiosity, ученые сделали вывод о существовании на Марсе крупных запасов органики. Описание исследования опубликовал научный журнал Nature Astronomy.
Аминокислот в этих образцах грунта мы не обнаружили, однако там есть производные бензола и аммиака, фенолы, фосфорная кислота и высокомолекулярные соединения. Происхождение этих веществ мы пока не установили.
Это уже второе предполагаемое "месторождение" органики на Красной планете. Первую органику на Марсе Curiosity нашел примерно три года назад в центральной части кратера Гейл. Химическая лаборатория ровера обнаружила в образцах местных пород следы производных бензола, а также соединения серы и множество простых и ароматических углеводородов.
Для обнаружения в образцах почвы сложных органических соединений на марсоходе установили приборы для проведения опытов по так называемой "мокрой химии". Размельченные образцы пород промывают специальным веществом, которое растворяет сложную органику и позволяет определить ее существование при помощи хроматографа.
На Curiosity установлено ограниченное число емкостей с этим веществом, поэтому для опытов по "мокрой химии" образцы выбирают очень тщательно.
Обнаружение сложной органики сразу в двух разных участках кратера Гейл является свидетельством того, что предыдущая находка Curiosity не была случайностью. Ученые надеются, что благодаря дальнейшим опытам планетологи смогут найти следы аминокислот и других веществ, из которых могла возникнуть марсианская жизнь.
Напомним, что марсоход Perseverance добыл кислород из атмосферы Марса.
по теме
Долгий период радиомолчания был результатом природного явления, известного как соединение Солнца
Аппараты обменивались сообщениями раз в неделю
Ученые из международной программы Breakthrough Listen по поиску инопланетян стоимостью в $100 миллионов были ошеломлены мощным и продолжительным сигналом
Об'єкт знаходиться на відстані 400 світлових років від Землі. На кадрах видно, як світло від зірки пробивається крізь хмари газу та пилу, утворені її ж зовнішніми шарами.
Світлину апарат зробив на відстані 400 світлових років від Землі. До слова, зірка CW Leonis є червоним гігантом, а її розмір утроє чи вп'ятеро разів більший за Сонце.