По состоянию на вторник, 2 ноября, в Киеве зафиксирован новый антирекорд по коронавирусу - 60 смертей за сутки. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава и свидетельствует карта СНБО.

Кроме того, в городе вспышка COVID-19.

Предыдущий максимум составлял - 54 смерти.

Статистика по Киеву за сутки:

Новых случаев - 1738,

Смертей - 60,

Выздоровлений - 1157.

За все время пандемии в Киеве:

заболели 261 535 человек,

умерли - 6268,

выздоровели - 230 623.

Читайте также, на территории Международного выставочного центра в Киеве, где работает пункт массовой вакцинации от коронавируса, началось столпотворение. Из-за сбоя в электронной очереди толпа людей пытается попасть на прививку.

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