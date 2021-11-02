В Киеве новый антирекорд по коронавирусу [ Редактировать ]
Источник: GettyImages/Global Images Ukraine
По состоянию на вторник, 2 ноября, в Киеве зафиксирован новый антирекорд по коронавирусу - 60 смертей за сутки. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава и свидетельствует карта СНБО.
Кроме того, в городе вспышка COVID-19.
Предыдущий максимум составлял - 54 смерти.
Статистика по Киеву за сутки:
- Новых случаев - 1738,
- Смертей - 60,
- Выздоровлений - 1157.
За все время пандемии в Киеве:
- заболели 261 535 человек,
- умерли - 6268,
- выздоровели - 230 623.
Читайте также, на территории Международного выставочного центра в Киеве, где работает пункт массовой вакцинации от коронавируса, началось столпотворение. Из-за сбоя в электронной очереди толпа людей пытается попасть на прививку.
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