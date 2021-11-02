Во вторник, 2 ноября, в Киевской области ввели усиленный контроль за соблюдением карантина. Об этом заявил глава Киевской областной государственной администрации Василий Володин, сообщает пресс-служба Киевской ОГА.

Сначала проверки имели профилактический характер, но сегодня контроль в регионе ввели усиленный.

Так, была создана 41 мобильная группа. По территории области постоянно будут проводиться рейды.

В состав группы будут входить представители территориальных органов Нацполиции, Госпродпотребслужбы и местной власти.

Они усиленно будут контролировать, как в регионе соблюдаются ограничительные меры, предусмотренные "красной" зоной. Безусловно, противоэпидемические нормы являются достаточно жесткими, но эти требования крайне необходимы для преодоления пандемии.

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Кроме того, на территории Международного выставочного центра в Киеве, где работает пункт массовой вакцинации от коронавируса, началось столпотворение. Из-за сбоя в электронной очереди толпа людей пытается попасть на прививку.

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