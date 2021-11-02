Рейды в транспорте: первые результаты проверок [ Редактировать ]
Источник: Факты
В Киеве с 1 ноября начали действовать ужесточенные меры карантинных ограничений. Полиция устроила COVID-рейды в транспорте. Так, были проверены 482 единицы общественного транспорта и выявили 20 случаев отсутствия COVID-документов, необходимых для проезда. Об этом сообщает столичная полиция.
Указано, что всего 1 ноября правоохранители провели 726 проверок:
- в общественном транспорте - 482,
- 244 - на объектах хозяйственной деятельности.
Из-за отсутствия документов в транспорте было составлено 20 протоколов, на объектах хозяйствования - 18.
За несоблюдение масочного режима в общественных местах правоохранители вынесли 121 постановление и в транспорте - 113 постановлений.
В случае отсутствия необходимых документов у граждан правоохранители составляют админпротоколы о нарушении правил карантина, которые затем направляются в суд для принятия решения. Предусмотренный КУпАПом штраф - от 17 до 34 тысяч гривен. Размер штрафа определяет суд.
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Кроме того, на территории Международного выставочного центра в Киеве, где работает пункт массовой вакцинации от коронавируса, началось столпотворение. Из-за сбоя в электронной очереди толпа людей пытается попасть на прививку.
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