В Киеве с 1 ноября начали действовать ужесточенные меры карантинных ограничений. Полиция устроила COVID-рейды в транспорте. Так, были проверены 482 единицы общественного транспорта и выявили 20 случаев отсутствия COVID-документов, необходимых для проезда. Об этом сообщает столичная полиция.

Указано, что всего 1 ноября правоохранители провели 726 проверок:

в общественном транспорте - 482,

244 - на объектах хозяйственной деятельности.

Из-за отсутствия документов в транспорте было составлено 20 протоколов, на объектах хозяйствования - 18.

За несоблюдение масочного режима в общественных местах правоохранители вынесли 121 постановление и в транспорте - 113 постановлений.

В случае отсутствия необходимых документов у граждан правоохранители составляют админпротоколы о нарушении правил карантина, которые затем направляются в суд для принятия решения. Предусмотренный КУпАПом штраф - от 17 до 34 тысяч гривен. Размер штрафа определяет суд.

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Кроме того, на территории Международного выставочного центра в Киеве, где работает пункт массовой вакцинации от коронавируса, началось столпотворение. Из-за сбоя в электронной очереди толпа людей пытается попасть на прививку.

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