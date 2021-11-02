В Минздраве Украины заявили о том, что смертность от коронавируса в стране находится на самом высоком историческом уровне. Об этом говорится в Telegram-канале "Коронавирус.инфо".

За неделю количество летальных случаев выросло на 13%, заболеваемость в два раза превышает средние показатели по Европе.

Руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко заявил:

За неделю количество летальных исходов от коронавирусной болезни выросло на 13%... До конца года в стране общее количество умерших от Covid-19 может достигнуть 92 тысяч (по состоянию на сегодняшний день от Сovid-19 умерли 68 727 человек - Ред.).

При этом, по данным Минздрава, заболеваемость Covid-19 в Украине вдвое превышает среднюю в Европе. За неделю этот показатель вырос на 9%.

В то же время, как добавили в ведомстве, ситуация с госпитализациями пациентов с коронавирусом постепенно стабилизируются (+3% в неделю), а выписки продолжают расти (+12% в неделю).

Также в Минздраве добавили, что уровень вакцинации в Украине вырос на 15% в неделю. Каждый третий взрослый украинец уже привит по крайней мере одной дозой, а каждый четвертый получил полный курс прививки.

Читайте также, отныне, дети от 12 лет, которые получили по крайней мере одну вакцины от коронавируса, могут получить цифровой COVID-сертификат. Чтобы получить документ одному из родителей нужно добавить в "Дию" свидетельство о рождении ребенка.

Кроме того, в Киеве заработали первые пункты команды поддержки "Дии". Они открылись в трех пунктах вакцинации, это место, где жителям страны будут помогать самостоятельно генерировать COVID-сертификаты.

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