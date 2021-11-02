На территории Украины появится сертификат о выздоровлении от коронавирусной инфекции. Нововведение вступит в силу с 8 ноября 2021 года. Об этом на брифинге заявил заместитель министра цифровой трансформации Украины Алексей Выскуб.

По его словам, в приложении "Дия" возможность "подтягивания" сертификата появится через 15 дней после того как врач внесет данные в систему. Действие документа ограничится 90 днями.

На следующей неделе планируем запустить сертификат о выздоровлении. Получить сертификат о выздоровлении смогут люди, у которых имеется запись о заболевании от COVID-19, внесенная врачом в электронную систему здравоохранения.

Читайте также, отныне, дети от 12 лет, которые получили по крайней мере одну вакцины от коронавируса, могут получить цифровой COVID-сертификат. Чтобы получить документ одному из родителей нужно добавить в "Дию" свидетельство о рождении ребенка.

Кроме того, в Киеве заработали первые пункты команды поддержки "Дии". Они открылись в трех пунктах вакцинации, это место, где жителям страны будут помогать самостоятельно генерировать COVID-сертификаты.

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