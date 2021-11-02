Английский "Тоттенхэм" получил нового главного тренера [ Редактировать ]
Английский футбольный клуб "Тоттенхэм" официально возглавил итальянский специалист Антонио Конте. Об этом сообщает пресс-служба лондонской футбольной команды.
Контракт тренера рассчитан до 2023 года. 52-летний специалист на своем новом посту заменил предыдущего главного тренера "шпор" португальца Нуну Эшпирту Санту, которого отправили в отставку в связи с неудовлетворительными результатами работы.
Отмечается, что ранее в СМИ появилась информация, что руководство "Тоттенхэма" будут платить итальянцу 15 миллионов евро в год.
Buongiorno Antonio... pic.twitter.com/26wgcdcYED— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) November 2, 2021
Читайте также, экс-тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино может продолжить тренерскую карьеру в Германии. Кандидатуру аргентинского тренера, вывевшего "шпор" в финал Лиги чемпионов в 2019 году, руководству немецкого гранда предложил спортивный директор клуба Хасан Салихамиджич.
Кроме того, главный тренер каталонского футбольного клуба "Барселона" Рональд Куман может "обеднить" "сине-гранатовых" на крупную сумму. В случае досрочного расторжения контракта с "Барселоной" Куман получит почти 14 миллионов евро.
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