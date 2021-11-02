Известный украинский боксер Вячеслав Узелков, громкий развод которого с Мариной Боржемской в 2018 году детально обсуждали в СМИ, устроил скандал во время интервью одному из украинских телеканалов.

Журналисты приехали к 42-летнему спортсмену в Винницу. Сначала беседа складывалась хорошо, Узелков рассказывал о боксе и отвечал на вопросы о личной жизни и детях (Роберт и Оливия - ред.).

Я не вижу детей потому, что, во-первых, Марина и ее родители настраивают детей против меня. Я это знаю. Я звоню детям, они не хотят со мной гулять, общаться. Да, я могу их найти прямо на улице, но потом она так же всем говорит, что дети не хотят, я их преследую. Поэтому я даже не знаю, что делать. Я оставил как есть. Не хочешь – хорошо, я не буду ничего делать.

Мужчина признался, что скучает о детях и всегда рад их видеть и слышать.

Я это говорю детям постоянно. Говорю: "Я хочу тебя видеть, заходите ко мне. Просто гуляете, выходные – приезжайте, я буду забирать, будем гулять, играть, праздновать. Ваша комната осталась вашей". Они при маме говорят: "Да", а потом снова не берут трубку и не отвечают мне ни на что. Когда они с мамой или бабушкой, они никогда не берут трубку. Это я знаю на 100%.

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Звезда бокса вышел из себя, когда журналистка спросила его, не пытался ли он наладить отношения с бывшей женой, с которой прожил в браке 19 лет.

Сначала надо вернуть мозг Марине, на место поставить.... Меня зае*ало это интервью реально. Я не хочу, меня бесит эта Марина!

Спортсмен сорвал с себя петличку с микрофоном и ушел с интервью.

Марина и Вячеслав познакомились в университете в 1997 году, тогда будущий чемпион по боксу был на 2 курсе. Спустя два года влюбленные поженились.

Напомним, что Вячеслав Узелков являлся Интернациональным чемпионом по версиям WBO и IBO в полутяжелом весе. На профессиональном ринге он провел 34 боя и одержал 30 побед, из них 18 нокаутом.