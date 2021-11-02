Верховная Рада 2 ноября приняла в первом чтении проект закона о государственном бюджете на 2022 год.

Решение поддержали 273 народных депутата.

Всего к документу подали более 3 тысяч поправок – комитет учел полностью или частично 1501 предложение нардепов. Рада рассматривала поправки на двух пленарных неделях.

Таким образом, Рада завершила пленарную неделю так и не успев рассмотреть все предложения нардепов.

Что предусматривает проект госбюджета Украины – 2022

Средний курс гривны к американской валюте – 28,6 – 28,7 гривен за один доллар США

Рост реального ВВП – 3,8 %, показатель инфляции должен составить 6,2%

Доходы бюджета на будущий год – 1277,7 млрд. грн (на 161,7 млрд больше, чем в этом году)

Расходы вырастут на 103,1 млрд. грн – до 1465,7 млрд гривен.

Дефицит государственного бюджета – 188 млрд гривен.

Плановые показатели на 2022 год по отраслям (расходы)

Министерство обороны – 131, 0 млрд. грн

Военно-промышленный комплекс – 2,5 млрд гривен.

Ветераны войны – 13,9 млрд гривен.

Пенсионный фонд Украины – 531,2 млрд гривен.

Пенсии – 200, 6 млрд гривен.

Субсидии – 41,4 млрд гривен.

Образование – 185,6 млрд гривен.

Здравоохранение – 197,2 млрд гривен.

Вакцинация – 6,0 млрд гривен.

Ранее министр финансов Сергея Марченко рассказал о ключевых показателях Госбюджета-2022.

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