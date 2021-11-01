Во вторник, 2 ноября, Верховная Рада Украины соберется на внеочередное заседание. Среди прочего, депутаты рассмотрят законопроект об ужесточении ответственности за подделку и использование сертификатов о вакцинации.

Законопроект 6084 предлагает:



1. За использование заведомо подложных документов, подтверждающих проведение профилактических прививок - штраф от 17 тысяч до 34 тысяч гривен или ограничение свободы сроком до двух лет.



2. За внесение медицинским работником заведомо ложных сведений в документацию о проведении профилактических прививок против особо опасных инфекционных болезней - штраф от 34 тысяч до 68 тысяч гривен или лишение свободы на срок до двух лет.



3. За изготовление и сбыт поддельных документов - штраф от 85-170 тысяч грн или лишение свободы сроком до трех лет.

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