Президент Украины Владимир Зеленский на полях экологического саммита в Глазго встретился с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Стороны обсудили, в частности, ситуацию на Донбассе.

Об этом сообщается на Twitter-странице главы государства.

"На встрече с Блинкеном обсудили напряженную ситуацию безопасности на Донбассе. Поднимали вопросы военно-оборонного сотрудничества Украины и США, вызовов в энергетике", - рассказал Зеленский.

Как отметил после встречи глава государства, США твердо поддерживают территориальную целостность Украины и приветствуют прогресс в реформах.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.