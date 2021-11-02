Зеленский и госсекретарь США обсудили обострение ситуации на Донбассе [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский на полях экологического саммита в Глазго встретился с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Стороны обсудили, в частности, ситуацию на Донбассе.
Об этом сообщается на Twitter-странице главы государства.
"На встрече с Блинкеном обсудили напряженную ситуацию безопасности на Донбассе. Поднимали вопросы военно-оборонного сотрудничества Украины и США, вызовов в энергетике", - рассказал Зеленский.
Как отметил после встречи глава государства, США твердо поддерживают территориальную целостность Украины и приветствуют прогресс в реформах.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Предварительно, оно состоится в четверг, 21 октября
Кроме того, он отметил необходимость ускорения темпов вакцинации
В Офисе президента оценили вероятность отставки министра обороны Украины Андрея Тарана
Национальный банк Украины (НБУ) на 3 ноября 2021 года установил официальный курс
Новый год-2022 и Рождество подарят украинцам традиционно длительные выходные дни