Президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой Белого дома Джо Байденом.

Их встреча состоялась на полях Конференции по изменению климата в Глазго.

По словам Зеленского, он обсудил с Байденом ситуацию с безопасностью на Донбассе.

"США продолжают поддерживать территориальную целостность и реформы в Украине", — заявил Зеленский.

Конференции ООН по изменению климата COP26 в Великобритании, в которой принимают участие десятки мировых лидеров, открылась 31 октября. Зеленский отправился туда с первой леди Еленой Зеленской.

Кроме президентов Украины и США участие в конференции принимают также премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель.

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