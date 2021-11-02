Зеленский встретился с Байденом: о чем говорили [ Редактировать ]
Источник: Twitter
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой Белого дома Джо Байденом.
Их встреча состоялась на полях Конференции по изменению климата в Глазго.
По словам Зеленского, он обсудил с Байденом ситуацию с безопасностью на Донбассе.
"США продолжают поддерживать территориальную целостность и реформы в Украине", — заявил Зеленский.
Конференции ООН по изменению климата COP26 в Великобритании, в которой принимают участие десятки мировых лидеров, открылась 31 октября. Зеленский отправился туда с первой леди Еленой Зеленской.
Кроме президентов Украины и США участие в конференции принимают также премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель.
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