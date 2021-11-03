В мире от коронавируса умерли уже более 5 млн человек. Это заявила Всемирная организация здравоохранения. Об этом сообщает официальный сайт ВОЗ.

По состоянию на 2 ноября 2021 года количество людей, признанных умершими в результате коронавирусной болезни, составило 5 004 855 человек.

В мире зарегистрировано более 246,9 млн подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Также говорится о реализации более 6,893 миллиарда доз вакцин во всех странах мира.

Ранее мы писали о том, что в Украине рекордная смертность от коронавируса.

Читайте также, отныне, дети от 12 лет, которые получили по крайней мере одну вакцины от коронавируса, могут получить цифровой COVID-сертификат. Чтобы получить документ одному из родителей нужно добавить в "Дию" свидетельство о рождении ребенка.

Кроме того, в Киеве заработали первые пункты команды поддержки "Дии". Они открылись в трех пунктах вакцинации, это место, где жителям страны будут помогать самостоятельно генерировать COVID-сертификаты.

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