От коронавируса в мире скончались более 5 млн человек - ВОЗ [ Редактировать ]
Источник: GettyImages/Global Images Ukraine
В мире от коронавируса умерли уже более 5 млн человек. Это заявила Всемирная организация здравоохранения. Об этом сообщает официальный сайт ВОЗ.
По состоянию на 2 ноября 2021 года количество людей, признанных умершими в результате коронавирусной болезни, составило 5 004 855 человек.
В мире зарегистрировано более 246,9 млн подтвержденных случаев заболевания COVID-19.
Также говорится о реализации более 6,893 миллиарда доз вакцин во всех странах мира.
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