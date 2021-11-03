В Кривом Роге мужчина затащил в автомобиль бывшую жену, вывез ее за город и бросил там. При этом он угрожал ей пистолетом. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Кривого Рога.

На линию 102 позвонила по телефону жительница Саксаганского района и сообщила, что ее бывший муж, угрожая пистолетом, силой посадил ее в автомобиль Skoda и вывез за пределы города.

Женщина рассказала, что злоумышленник оставил ее на трассе, избавился от пистолета и уехал.

Полицейские на месте нашли предмет, похожий на пистолет, закопанный в землю. Вскоре вернулся бывший муж заявительницы. Он объяснил, что таким образом хотел вернуть жену.

Правонарушитель задержан и передан следователям Криворожского районного управления полиции.

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