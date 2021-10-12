На Крите произошло сильное землетрясение [ Редактировать ]
Во вторник, 12 октября на Крите произошло сильное землетрясение магнитудой 6,3 балла. Подземные толчки также ощутили жители четырех стран. Об этом сообщает Ekathimerini.
"Землетрясение произошло в 12:24 и ощущалось во всем регионе, в частности, на островах Касос, Карпатос и Родос. После чего последовал ряд подземных толчков", - говорится в сообщении.
Известно, что эпицентр подводного подземного толчка находился примерно в 23 километрах от юго-восточного побережья острова, который все еще восстанавливается после землетрясения магнитудой 5,8 балла в конце сентября.
По информации спасателей, сообщений о пострадавших не поступало.
Вместе с тем сейсмологи сообщают, что сегодняшнее землетрясение произошло не из того же эпицентра, что был в районе Ираклион, 27 сентября.
Напомним, в сентябре на Крите произошло сильное землетрясение, в результате которого были ранены более 20 человек, повреждены дома и церкви, а также возникли оползни горных пород.
Читайте также, на побережье Австралии произошло землетрясение магнитудой 6. В Мельбурне эвакуировали жителей некоторых высотных домов в центре города, эпицентр находился в горах в 180 км к востоку от Мельбурна, очаг залегал на глубине 10 км.
Кроме того, в Канаде произошло землетрясение магнитудой 6,5. Землетрясение произошло на 164 км к юго-востоку от города Китимат в Канаде, информация о пострадавших и разрушениях не поступала, по данным Геологической службы США, очаг залегал на глубине 15 км.
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