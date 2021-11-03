Отец 5 детей вместе с двумя сообщниками изнасиловали женщину [ Редактировать ]
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В одном из сел Ковельского района Волынской области трое мужчин изнасиловали 41-летнюю женщину. Одного из нападавших уже осудили.
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Волынской области.
Следствие установило, что 10 февраля 2020 31-летний мужчина вместе с двумя сообщниками набросились и изнасиловали 41-летнюю женщину. Подозреваемый уже был судим, он воспитывает 5 детей.
В октябре 2021 года суд признал 31-летнего мужчину виновным по ч.3 ст. 152 УК Украины – изнасилование, совершенное группой лиц. Его приговорили к 9 годам лишения свободы. Следствие по его сообщникам продолжается.
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Кроме того, в Закарпатской области трое подростков в возрасте 14 и 15 лет изнасиловали 14-летнюю девочку. Теперь парням грозит до 12 лет лишения свободы, правоохранители начали уголовное производство по ч. 3 ст. 152 УКУ, за изнасилование школьникам грозит до 12 лет лишения свободы.
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