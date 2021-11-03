Дело Гандзюк: обвиняемых оставили под стражей на месяц [ Редактировать ]
Коллегия судей палаты по рассмотрению уголовных дел Киевского апелляционного суда оставила без изменений решение судьи Днепровского районного суда. Обвиняемые в убийстве Гандзюк будут содержаться под стражей до 11 декабря 2021 года.
Об этом пишет пресс-служба Киевского апелляционного суда.
"По результатам апелляционного рассмотрения решения судьи Днепровского районного суда города Киева от 13 октября 2021 года оставлено без изменений, апелляционные жалобы стороны защиты - без удовлетворения", - пишет пресс-служба.
Согласно решению судьи Днепровского районного суда от 13 октября 2021 года, обвиняемые Владислав Мангер и Алексей Левин останутся под стражей до 11 декабря текущего года, без определения размера залога.
Ранее сообщалось, что в ГПУ сменили прокуроров по делу Гандзюк. А также в СБУ назвали мотивы убийства. Позже следствие назвало заказчика убийства Екатерины Гандзюк.
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