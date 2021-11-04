США, Великобритания, Португалия и Индия могут выйти из пандемии коронавируса уже в следующем году.

Такие прогнозы опубликовало агентство Reuters со ссылкой на опрос ряда известных эпидемиологов.

Эти страны будут иметь определенное сочетание высокого уровня вакцинации и естественного иммунитета среди людей, заразившихся коронавирусом.



"Мы считаем, что в период с сегодняшнего дня до конца 2022 года наступит момент, когда мы получим контроль над этим вирусом, когда мы сможем значительно снизить тяжелые заболевания и смертность", - говорит главный эпидемиолог Всемирной организации здравоохранения Марию Ван Керкхове.

В то же время ученые предупреждают, что коронавирус COVID-19 еще много лет будет одной из главных причин смертности населения планеты.

"Никто не исключает полностью того, что некоторые называют "сценарием судного дня", при котором вирус мутирует до такой степени, что будет ускользать от с трудом завоеванного иммунитета", - озвучили эксперты худший из сценариев.

Читайте также, Всемирная организация здравоохранения призвала мир объединиться на фоне пандемии коронавируса. Ни одна из стран не сможет справиться с заболеванием в одиночку, ни одна страна не может защитить здоровье своего народа, не работая для защиты здоровья всех людей.

Кроме того, в Украину отправили груз в виде 2 миллионов 930 тысяч доз вакцины от коронавирусной инфекции, производства компании Moderna, в рамках глобальной инициативы COVAX. Столь серьезный "транш" вакцин придет в страну для обеспечения возрастания спроса на иммунизацию от коронавируса.

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