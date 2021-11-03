В ВОЗ приняли "на вооружение" новейшую вакцину от коронавируса [ Редактировать ]
Всемирная организация здравоохранения одобрила для применения препарат от коронавирусной инфекции производства Bharat Biontech под названием Covaxin. Об этом сообщает пресс-служба ВОЗ на своей странице в Twitter.
Согласно выводам технической консультативной группы ВОЗ, препарат Covaxin полностью соответствует всем стандартам по защите от COVID-19. При этом ее преимущества намного превышают все риски. Ее разрешили для вакцинации лиц старше 18 лет.
Отмечается, что в настоящее время недостаточно данных о безопасности вакцины для беременных женщин, а исследования еще проводятся.
Читайте также, Всемирная организация здравоохранения призвала мир объединиться на фоне пандемии коронавируса. Ни одна из стран не сможет справиться с заболеванием в одиночку, ни одна страна не может защитить здоровье своего народа, не работая для защиты здоровья всех людей.
Кроме того, в Украину отправили груз в виде 2 миллионов 930 тысяч доз вакцины от коронавирусной инфекции, производства компании Moderna, в рамках глобальной инициативы COVAX. Столь серьезный "транш" вакцин придет в страну для обеспечения возрастания спроса на иммунизацию от коронавируса.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире
по теме
Серьезные угрозы требуют высокого уровня политического вмешательства
Третья фаза клинических испытаний проходила на территории Великобритании
Всего страна передаст 100 миллионов доз препаратов для иммунизации
Її зможуть отримати ті, хто імунізувався щонайменше вісім місяців тому.
"Клиентов" злоумышленники находили во Львовской и Запорожской областях