Всемирная организация здравоохранения одобрила для применения препарат от коронавирусной инфекции производства Bharat Biontech под названием Covaxin. Об этом сообщает пресс-служба ВОЗ на своей странице в Twitter.

Согласно выводам технической консультативной группы ВОЗ, препарат Covaxin полностью соответствует всем стандартам по защите от COVID-19. При этом ее преимущества намного превышают все риски. Ее разрешили для вакцинации лиц старше 18 лет.

Отмечается, что в настоящее время недостаточно данных о безопасности вакцины для беременных женщин, а исследования еще проводятся.

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Кроме того, в Украину отправили груз в виде 2 миллионов 930 тысяч доз вакцины от коронавирусной инфекции, производства компании Moderna, в рамках глобальной инициативы COVAX. Столь серьезный "транш" вакцин придет в страну для обеспечения возрастания спроса на иммунизацию от коронавируса.

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