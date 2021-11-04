СБУ запретила въезд Максиму Галкину в Украину [ Редактировать ]
Популярный российский юморист Максим Галкин попал в "черный список" Министерства культуры и информационной политики Украины.
В перечень его имя ведомство включило по представлению СБУ.
Соответствующие данные об изменениях Закона "О кинематографии" появились на сайте Минкульта.
Таким образом, артисту запрещен въезд в Украину, а фильмы с его участием лишены лицензии на право распространения и демонстрации в стране.
Ограничения против указанного лица начали действовать с 3 ноября 2021 года, но информация об этом появилась на официальном портале Министерства культуры в четверг, 4 ноября.
Как сообщали "Подробности", Кабинет министров Украины подготовил два санкционных списка, в которые внесены 70 россиян. В санкционные списки попали граждане России причастные к преследованию гражданского населения в оккупированном Крыму и отчуждению там культурных объектов, в частности, собора князя Владимира и княгини Ольги в Симферополе.
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