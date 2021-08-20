Кабинет министров Украины подготовил два санкционных списка, в которые внесены 70 россиян, имена которых пока не разглашаются. Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

В санкционные списки попали граждане России причастные к преследованию гражданского населения в оккупированном Крыму и отчуждению там культурных объектов, в частности, собора князя Владимира и княгини Ольги в Симферополе.

В первом списке находятся 18 россиян - судьи и другие служащие оккупационной администрации, ответственные за преследование общины Православной церкви Украины в Крыму. Все фигуранты списка имеют отношение к незаконному отчуждению помещения кафедрального собора святых равноапостольных князя Владимира и княгини Ольги в Симферополе.

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Во втором списке - 52 человек указаны. Это руководители структурных подразделений оккупационных администраций, судьи, силовики и другие граждане России, причастные к организации функционирования оккупационной системы судопроизводства и противоправного преследования гражданского населения в Крыму.

Санкции вводятся на 5 лет. Они предусматривают блокировку любого имущества или счетов на территории Украины, запрет на участие в приватизации и аренде государственного имущества.

Дать "добро" на применение санкций должно СНБО. Если они таки будут применены, Украина обратится к ЕС, США, Канаде и других международным партнерам с целью введения ими аналогичных санкций.

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Напомним, что ЕС и США периодически продевают санкции за незаконную аннексию Крыма и Севастополя. Санкции предполагают ограничение экономических отношений Евросоюза и США оккупированным Крымом и Севастополем. Физическим лицам и организациям в ЕС и США запрещено импортировать продукцию с оккупированного полуострова и инвестировать в туристический сектор.