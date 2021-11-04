В столице разоблачили деятельность преступников, работающих на государственном предприятии. Они были уличены в получении неправомерной выгоды. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Директор предприятия УДВП "ІЗОТОП" вместе с подчиненной взял взятку в размере 70 тысяч гривен. Неправомерная выгода требовалась за заключение договора о предоставлении услуг временного хранения товара.

Досудебным расследованием установлено, что директор госпредприятия совместно с начальником отдела организовал преступную схему требования неправомерной выгоды за заключение договора о предоставлении услуг временного хранения товара в складском помещении госпредприятия.

Отмечается, что задержанным сообщено о подозрении, решается вопрос об избрании мер пресечения. Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

Читайте также, сотрудники Государственного бюро расследований арестовали чиновника, который работал в одном из городских районных отделов Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Злоумышленник требовал неправомерную выгоду за обещание не создавать одному из предпринимателей искусственных преград.

Кроме того, в Харькове декан факультета одного из университетов Харькова попался на получении взятки в 15 тысяч долларов. Неправомерная выгода должна была предназначаться для содействия на поступления в аспирантуру, деньги нужно было разделить на 2 части.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.