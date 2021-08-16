В Харькове декан факультета одного из университетов Харькова попался на получении взятки в 15 тысяч долларов. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Неправомерная выгода должна была предназначаться для содействия на поступления в аспирантуру. При этом деньги нужно было разделить на 2 части.

По данным следствия, декан требовал у гражданина 15 тысяч долларов США за содействие в поступлении в аспирантуру одного из Национальных научных центров. При этом сумму неправомерной выгоды необходимо было разделить: 7500 долларов предоставить в кратчайшие сроки перед вступлением, а остальные - непосредственно перед защитой диссертации.

Отмечается, что первая часть взятки в размере 3,5 долларов была получена деканом 29 июля, а злоумышленник был задержан "на горячем" во время получения второй части в размере 4 тысяч долларов. В настоящее время правоохранители решают вопрос об уведомлении задержанного о подозрении в совершении преступления.

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Кроме того, заместителя председателя Черниговской областной государственной администрации и его сообщника задержали при получении взятки в размере $160 тыс. за "помощь" в приватизации гостиничного комплекса. Деньги предназначались зампредседателю Чергниговской ОГА, который должен был организовать онлайн-аукцион.

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