Сотрудники Государственного бюро расследований арестовали чиновника, который работал в одном из городских районных отделов Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Во время задержания мужчина выбросил доказательства в окно. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Злоумышленник требовал неправомерную выгоду за обещание не создавать одному из предпринимателей искусственных преград в его деятельности, а также не устраивать специальных проверок.

29 сентября 2021 в помещении ДСНС предприниматель передал взятку. Когда чиновник понял, что передача денег происходит под контролем правоохранителей, он быстро выбежал в туалет, бросил деньги в окно и помыл руки, чтобы избавиться от следов. Однако вся денежная сумма была изъята, а чиновника задержали сотрудники ГБР.

Отмечается, что в настоящее время решается вопрос об уведомлении задержанному о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды. Известно, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет лишения свободы.

Читайте также, в Харькове декан факультета одного из университетов Харькова попался на получении взятки в 15 тысяч долларов. Неправомерная выгода должна была предназначаться для содействия на поступления в аспирантуру.

Кроме того, замглавы Харьковского облсовета и его сообщник попались на миллионной взятке. Теперь решается вопрос о сообщении им о подозрении, проверяется информация о причастности к совершенному преступлению других лиц.

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