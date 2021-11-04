В Сумской области продлевают дистанционное обучение для учеников 1-11 классов. Об этом сообщает пресс-служба Сумской ОГА.

Таким образом, школьники продолжат учиться дистанционно до 14 ноября.

Такое решение было принято областной комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций во время внеочередного заседания.

Директор Департамента образования и науки ОГА Виктория Гробова сообщила, что на сегодняшний день в области болеют 218 детей и 277 педагогов.

Читайте также, в Украине могут расширить "красную" зону карантина. Глава Минздрава Виктор Ляшко в ходе брифинга сказал о том, что еще три области под угрозой попадания в эту зону, в этой зоне уже находятся 16 регионов.

Кроме того, жителям "красных" регионов повысят субсидии на жилищно-коммунальные услуги. Минсоцполитики на 50% повысит социальные нормативы потребления коммунальных услуг, на основе которых рассчитывают размер субсидии.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.