У Німеччині другий день поспіль фіксують рекордну кількість інфікованих ковідом [ Редактировать ]
У Німеччині вже другий день поспіль фіксують рекордну кількість нових випадків Ковіду. Лише минулої доби виявили 37 тисяч інфікованих - це абсолютний максимум від початку пандемії.
А за день до того занедужали майже 34 тисячі німців. Збільшилася і кількість смертей. Від ускладнень ковіду померли 154 людини. Про це повідомляють в Інституті імені Роберта Коха.
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