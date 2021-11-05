У Німеччині вже другий день поспіль фіксують рекордну кількість нових випадків Ковіду. Лише минулої доби виявили 37 тисяч інфікованих - це абсолютний максимум від початку пандемії.

А за день до того занедужали майже 34 тисячі німців. Збільшилася і кількість смертей. Від ускладнень ковіду померли 154 людини. Про це повідомляють в Інституті імені Роберта Коха.