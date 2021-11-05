По состоянию на пятницу, 5 ноября, в Украине в рамках рынка земли заключено уже 40 510 сделок. Об этом сообщает Минагрополитики.

В частности, подали заявления на получение доступа к Государственному земельному кадастру 5252 нотариусов.

Всего заявлений - 5894, из них согласовано 5215, в очереди на рассмотрение – 5, отказ получили 674.

В министерстве добавили, что в региональном разрезе по количеству сделок лидируют:

Харьковская область - 3523,

Киевская область - 3178.

Подробная информация о площади и количестве отчужденных земельных участков сельскохозяйственного назначения доступна по ссылке.

Ранее мы писали о том, что 27 мая вступил в силу закон, который позволяет передать земли за пределами населенных пунктов в коммунальную собственность.

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