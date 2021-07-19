Рынок земли: в Украине заключили первую тысячу сделок [ Редактировать ]
В Украине после отмены моратория на продажу сельскохозяйственных земель было заключено 1107 земельных договоров. Об этом сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия Украины.
Площадь земель, в отношении которых с 1 июля 2021 года зарегистрированы сделки, составляет 1530 га.
- Больше всего земли продали в Полтавской области - 353,3 га.
- На втором месте Харьковская область - 237,2 га,
- На третьем - Винницкая - 132,8 га.
За это время 3804 нотариуса подали заявление для получения доступа к государственному земельному кадастру.
Всего было подано 4146 заявлений, из них согласовано - 3729, в очереди на рассмотрение - 26, отказ получили 491.
Ранее мы писали о том, что 27 мая вступил в силу закон, который позволяет передать земли за пределами населенных пунктов в коммунальную собственность.
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