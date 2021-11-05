Во Львове ввели "комендантски час" для заведений питания. Так, кафе и ресторанам разрешено работать с 6:00 до 23:00. Однако после 23:00 эти заведения теперь не могут продавать алкоголь на вынос, а заказ должен выдаваться на улице. Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

Такое решение приняла городская комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС.

Так, во Львове после 23:00 ресторанам и другим заведениям общепита разрешено работать только на вынос, при этом они не могут торговать алкогольными напитками.

Также после 23:00 все заведения общественного питания должны быть закрытыми, а заказанную продукцию они могут выдавать через окошечко или другим способом. Курьер или забирающий еду на доставку не должен заходить внутрь помещения.

Заместитель городского головы Андрей Москаленко заявил:

Условно, если человек хочет пойти купить круассан или заказать кофе, то у него будет такая возможность. Однако возле такого заведения не должно быть скопления.

Читайте также, С субботы, 30 октября, Львов переходит в "красную" зону. В городе ужесточают ограничения. В магазинах первой необходимости и аптеках будут установлены температурные скрининги, заведения общепита смогут продолжить работу, только в случае 100% вакцинации всех сотрудников.

Кроме того, в четверг, 28 октября, Госкомиссия ТЭБ и ЧС решила перевести Киев в "красную" зону карантина. Ограничения не будут действовать, если 100% работников и посетителей вакцинированы от коронавируса.

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