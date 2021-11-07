Андрей Шевченко официально возглавил клуб в Италии [ Редактировать ]
Бывший наставник сборной Украины по футболу Андрей Шевченко стал главным тренером итальянского клуба "Дженоа".
О контракте клуб из Генуи сообщил на своей странице в социальных сетях.
Несколько дней назад "Дженоа" уволил Давиде Баллардини. Специалист возглавил команду 21 декабря 2020 года. Под его руководством клуб из Генуи в 39 матчах добыл 11 побед и потерпел 14 поражений.
"Дженоа" с 9 очками занимает 16-е место в Серии А.
🔴🔵 Andriy #Shevchenko è il nuovo allenatore del Genoa. Benvenuto, mister!— Genoa CFC (@GenoaCFC) November 7, 2021
🇺🇸🇬🇧 @jksheva7 is the new Genoa head coach.
🇺🇦 #Шевченко
📝 https://t.co/dYPIG2X5fp pic.twitter.com/oxYMb2kcLc
Напомним, что предыдущим местом работы Андрея Николаевича была сборная Украины, с которой тренер провел 52 матча.
В 25 из них были добыты победы. 14 встреч завершились поражением. Разница забитых и пропущенных мячей составила 71:62.
Читайте также, бывший главный сборной Украины по футболу Андрей Шевченко раскрыл изданию "Трибуна" подробности своего ухода из команды. С Андреем Шевченко не стали продлевать контракт из-за того, что не удалось договориться по зарплате.
Кроме того, после долгой паузы бывший главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко вышел к журналистам. Он заверил, что уходить с должности не хотел, удивлены таким отношением к тренерскому штабу и ассистенты Андрея Шевченко.
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