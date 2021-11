Бывший наставник сборной Украины по футболу Андрей Шевченко стал главным тренером итальянского клуба "Дженоа".

О контракте клуб из Генуи сообщил на своей странице в социальных сетях.

Несколько дней назад "Дженоа" уволил Давиде Баллардини. Специалист возглавил команду 21 декабря 2020 года. Под его руководством клуб из Генуи в 39 матчах добыл 11 побед и потерпел 14 поражений.

"Дженоа" с 9 очками занимает 16-е место в Серии А.

🔴🔵 Andriy #Shevchenko è il nuovo allenatore del Genoa. Benvenuto, mister!



🇺🇸🇬🇧 @jksheva7 is the new Genoa head coach.



🇺🇦 #Шевченко



📝 https://t.co/dYPIG2X5fp pic.twitter.com/oxYMb2kcLc