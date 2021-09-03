Бывший главный сборной Украины по футболу Андрей Шевченко раскрыл изданию "Трибуна".подробности своего ухода из команды.

После чемпионата Европы мы приняли решение продлить контракт, сделать пролонгацию с национальной командой. По приезду в Киев я встретился с президентом (Украинской ассоциации футбола - ред.) Павелко, где я ему об этом сообщил. Он ответил, что не готов сейчас обсуждать этот момент, поэтому я улетел в отпуск. Я встретился еще раз с ним на финале чемпионата Европы - разговора о пролонгации не было.... Мы не собирались уходить из сборной. Мы сказали, что хотим пролонгировать контракт.

Раньше сообщалось, что с Андреем Шевченко не стали продлевать контракт из-за того, что не удалось договориться по зарплате.

Шевченко возглавлял украинскую национальную команду с 2016 года. Под его руководством сборная вышла в финальную стадию минувшего чемпионата Европы, где дошла до четвертьфинала.

Напомним, что 18 августа исполняющим обязанности главного тренера был назначен Александр Петраков.