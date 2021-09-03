Андрей Шевченко назвал причину своего ухода из сборной Украины [ Редактировать ]
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Бывший главный сборной Украины по футболу Андрей Шевченко раскрыл изданию "Трибуна".подробности своего ухода из команды.
После чемпионата Европы мы приняли решение продлить контракт, сделать пролонгацию с национальной командой. По приезду в Киев я встретился с президентом (Украинской ассоциации футбола - ред.) Павелко, где я ему об этом сообщил. Он ответил, что не готов сейчас обсуждать этот момент, поэтому я улетел в отпуск. Я встретился еще раз с ним на финале чемпионата Европы - разговора о пролонгации не было.... Мы не собирались уходить из сборной. Мы сказали, что хотим пролонгировать контракт.
Раньше сообщалось, что с Андреем Шевченко не стали продлевать контракт из-за того, что не удалось договориться по зарплате.
Шевченко возглавлял украинскую национальную команду с 2016 года. Под его руководством сборная вышла в финальную стадию минувшего чемпионата Европы, где дошла до четвертьфинала.
Напомним, что 18 августа исполняющим обязанности главного тренера был назначен Александр Петраков.
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